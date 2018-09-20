Роналду получил красную карточку в матче Лиги чемпионов и заплакал

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду был удален с поля в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболист получил красную карточку на 29-й минуте матча против «Валенсии» за агрессивное поведение. Он нанес удар своему сопернику Джейсону Мурильо, будучи в штрафной «Валенсии», после чего главный арбитр Феликс Брих показал спортсмену красную карточку.

Покидая поле, Роналду расплакался. Это первая красная карточка, которую футболист получил в Лиге чемпионов. Всего за свою спортивную карьеру он был удален с поля 11 раз.

Теперь португалец точно пропустит следующий матч с «Янг Бойз». Более того, он может быть дисквалифицирован и на матч против своей экс-команды «Манчестер Юнайтед».