Месси установил рекорд по числу хет-триков в Лиге чемпионов

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси установил рекорд футбольной Лиги чемпионов по количеству хет-триков. Об этом сообщается на официальной странице Лиги чемпионов в Twitter.

В матче первого тура группового этапа «Барселона» с разгромным счетом выиграла у голландского ПСВ. Из четырех забитых мячей, автором трех голов стал Месси.

Этот хет-трик стал восьмым для аргентинского форварда в рамках Лиги чемпионов. Подобный результат до этого не сумел показать ни один футболист.

Ранее сообщалось, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» уступил турецкому футбольному клубу «Галатасарай».