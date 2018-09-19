«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» уступил турецкому «Галатасараю» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол на девятой минуте забил Гарри Родригес, мощно пробив в нижний угол ворот. Вратарь «Локомотива» Гилерме дотянулся до мяча, но от его рук снаряд все-равно влетел в сетку.

Удвоил преимущество в середине второго тайма Эрен Дердийок, точно пробив со штрафного. Третий гол «железнодорожники» получили в конце игры, когда Селчук Инан реализовал пенальти.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на своем поле сыграет с немецким «Шальке», а «Галатасарай» на выезде встретится с «Порту». Сейчас московский клуб находится на последней строчке в группе.