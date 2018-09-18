Глушаков назвал «цирком» его отстранение от тренировок

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с его отстранением от тренировок и участия в предстоящем матче Лиге Европы, когда столичный клуб должен сыграть с венским «Рапидом».

«Это цирк. Цирк», - сказал Глушаков в ответ на просьбу журналистов высказать свое мнение.

Напомним, об отстранении игроков «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок стало известно сегодня. Такое решение принял тренер команды Массимо Каррера после того, как футболисты оставили «лайки» под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес наставника клуба в соцсети. Позднее Глушаков убрал свою отметку.