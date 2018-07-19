Путин назвал ЧМ-2018 прорывом международной дипломатии
Президент России заявил, что сотни тысяч болельщиков смогли увидеть «настоящую Россию».
Фото: пресс-служба президента РФ
Чемпионат мира по футболу стал прорывом народной дипломатии, заявил на совещании послов и постпредов в МИД РФ президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в Россию смогли приехать не только главы государств, но сотни тысяч обычных болельщиков, которые увидели страну своими глазами.
«Это очевидный успех, прорыв так называемой народной дипломатии», - сказал Путин.
Глава государства поблагодарил дипломатических работников за вклад в организацию этого чемпионата.