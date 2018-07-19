Путин назвал ЧМ-2018 прорывом международной дипломатии

Чемпионат мира по футболу стал прорывом народной дипломатии, заявил на совещании послов и постпредов в МИД РФ президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в Россию смогли приехать не только главы государств, но сотни тысяч обычных болельщиков, которые увидели страну своими глазами.

«Это очевидный успех, прорыв так называемой народной дипломатии», - сказал Путин.

Глава государства поблагодарил дипломатических работников за вклад в организацию этого чемпионата.