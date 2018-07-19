Криштиану Роналду осужден и оштрафован

Звезда мирового футбола, португальский нападающий Криштиану Роналду начал выплачивать многомиллионный штраф налоговикам. Бывший игрок мадридского «Реала», а ныне новичок итальянского футбольного клуба «Ювентус» уже перечислил 13,5 миллиона евро. Помимо всего прочего, обладатель пяти «Золотых мячей» осужден на два года заключения. Правда, сидеть за решеткой футбольному гению не придется. Приговор условный. Роналду должен выплатить еще 5,3 миллиона евро, чтобы закрыть финансовый вопрос с налоговой службой Испании, сообщает издание A Bola.

Ранее сообщалось, что игрок достиг договоренности с налоговыми органами: Криштиану признал себя виновным в невыплате части налогов и согласился оплатить 19 миллионов евро штрафа.

Буквально на днях Роналду стал новым игроком туринского «Ювентуса». Согласно контракту, который игрок заключил с руководством «Старой синьоры», его годовая зарплата составит 30 миллионов евро.