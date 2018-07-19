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Криштиану Роналду осужден и оштрафован

Ян Брацкий
13:06 19.07.2018
Налоговые органы Испании установили, что игрок использовал офшорные компании для сокрытия доходов. Форвард недоплатил в казну почти 15 миллионов евро за период с 2011 по 2014 год.
Криштиану Роналду осужден и оштрафован
Фото: imago sportfotodienst / Globallook

Звезда мирового футбола, португальский нападающий Криштиану Роналду начал выплачивать многомиллионный штраф налоговикам. Бывший игрок мадридского «Реала», а ныне новичок итальянского футбольного клуба «Ювентус» уже перечислил 13,5 миллиона евро. Помимо всего прочего, обладатель пяти «Золотых мячей» осужден на два года заключения. Правда, сидеть за решеткой футбольному гению не придется. Приговор условный. Роналду должен выплатить еще 5,3 миллиона евро, чтобы закрыть финансовый вопрос с налоговой службой Испании, сообщает издание A Bola.

Ранее сообщалось, что игрок достиг договоренности с налоговыми органами: Криштиану признал себя виновным в невыплате части налогов и согласился оплатить 19 миллионов евро штрафа.

Буквально на днях Роналду стал новым игроком туринского «Ювентуса». Согласно контракту, который игрок заключил с руководством «Старой синьоры», его годовая зарплата составит 30 миллионов евро.

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