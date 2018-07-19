Овечкина признали спортсменом года в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоился премии спортивного телеканала ESPN как лучший спортсмен года.

Россиянин стал первым игроком НХЛ, получившим данную награду. Торжественная церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Помимо этой премии, Овечкина также наградили призом как лучшего игрока года в НХЛ.

В споре за звание лучшего капитан «Кэпиталз» обошел других прославленных спортсменов, таких как баскетболист Джеймс Харден, бейсболист Хосе Алтуве и игрок в американский футбол Том Брэди. О получении премии сообщает официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» в Twitter.

Напомним, ранее команда «Вашингтон Кэпиталз» завоевала Кубок Стэнли. После этого Александр Овечкин написал трогательное письмо с благодарностями всем, кто, по его мнению, причастен к победе.