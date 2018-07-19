Вратарь сборной Хорватии спас Виду от падения с автобуса

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида чуть не упал с крыши автобуса во время торжественной поездки по улицам Загреба хорватских футболистов, которых на родине встретили как национальных героев после серебра на ЧМ-2018.

На записи, опубликованной в социальной сети Instagram, запечатлено, как Вида поскользнулся и начал падать, но его быстро схватил за футболку находившийся сзади вратарь хорватской команды Даниэль Субашич.

Напомним, после четвертьфинальной игры, в которой команда России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти, в Интернете разразился скандал из-за того, что Домагой Вида и член делегации хорватской сборной Огнен Вукоевич записали видео, где сообщили, что посвящают победу Украине и киевскому «Динамо», а сам защитник выкрикнул лозунг «Слава Украине!».

Позже Домагой Вида извинился перед россиянами за видеообращение, записанное после матча с Россией.