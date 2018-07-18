В программу зимней олимпиады включены новые виды спорта

В среду 18 июля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил включение в программу зимних олимпийских игр семи новых видов спорта, сообщает РИА Новости.

Это женские одиночные соревнования по бобслею, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования смешанных команд в прыжках с трамплина, фристайл среди смешанных команд в лыжной акробатике, сноуборд-кросси мужские и женские соревнования по фристайлу в «биг-эйр».

Соревнования по этим видам спорта можно будет увидеть уже на зимних олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.