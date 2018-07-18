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Наследие чемпионата: в России будут выращивать футбольных звезд

Ян Брацкий, Константин Худолеев
18:41 18.07.2018
После проведения чемпионата мира по футболу тысячи мальчишек по всей стране стали записываться в спортивные секции.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Чеканить как Неймар восьмилетний Степа из Калининграда пока только учится. Но вместе со сверстниками уже выходит на газон, на котором тренировались сборные Хорватии, Англии и Испании. Все условия для мальчишек, которые занимаются четыре раза в неделю, и уже загорелись большой мечтой.

«Попытаюсь стать футболистом. Мне очень нравится. Футбол это моя жизнь», признается юный футболист Валерий Кормачков.

За путевкой во взрослый футбол на стадионе «Пионер», где была официальная тренировочная площадка команд чемпионата мира, приходят новые и новые воспитанники. Здесь к матчам готовились Лука Модрич, Харри Кейн и Серхио Рамос.

«Мальчишки увидели по телевизору и на матчах воочию звезд, обращаются - с каждым днем все больше и больше», радуется заместитель директора калининградской СДЮШОР №5 Александр Иванов.

Наследие мундиаля это 12 новейших стадионов в 11 городах страны. Арена в Екатеринбурге уже через 10 дней примет матчи российской премьер-лиги. Стадион чисто футбольный, но он стал центром целого спортивного кластера.

«Зоны детских площадок, зоны воркаута, беговая дорожка, которая идет вокруг стадиона, мягкое тартановое покрытие, думали не только о сегодня, но и о том, что будет дальше», говорит Вячеслав Романов, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

А это тренировочная база в подмосковном Кратово. Здесь во время турнира жили португальцы. Но гостиница и поля для топ-сборной чемпионата мира - это только вершина айсберга.

«Реконструировано и построено 11 площадок. Самое главное, что они востребованы у детей. Свыше 5 тысяч человек придут не только на футбол в сентябре, но и на легкую атлетику. Мы хотим создать региональный спортивный центр на территории Московской области», рассказывает Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Этот игрок в футболе уже давно, но только сейчас получил прозвище русский Роналду. Готовится к штрафному и празднует голы уже как пятикратный обладатель золотого мяча. Михаил Комков — игрок красноярского «Енисея». На сборы команда отправилась в подмосковное Кратово, где жила сборная Португалии, нападающему досталась комната, в которой жил Роналду.

Турнир в России принес и совсем не футбольные результаты. Болельщики на несколько месяцев вперед сделали выручку барам, ресторанам и гостиницам. А также проголосовали рублем - за главные достопримечательности российских городов. Просто космос - это не только про сенсационную игру сборной России, но и про уровень проведения чемпионата. Безграничное русское гостеприимство и совершенная организация турнира. Который закончился, а туристы в музеях все еще в форме своих команд.

«Эрмитаж, да, восхитительное место, мы там провели целый день, мы побывали в Кремле, в Музее Армии», признается Хосе Ли, болельщик из Панамы.

Паспорт болельщика дает не только скидку в музее. Остаться в России без визы, или приехать вновь, иностранцы смогут до конца года.

«Россия завоевала тех болельщиков, которые приехали невзирая на пропаганду. Они стали русофилами. Этот успех надо развить», говорит Игорь Пшеничников, эксперт Российского Института стратегических Исследований.

Развивать надо и большие футбольные традиции. Мальчишки из спортивных школ Москвы поучаствовали в реконструкции финального матча между Францией и Хорватией. Голы забивали как Мбаппе, так и Погба. Возможно, всего через несколько лет кто-то из этих юных футболистов получит шанс дойти и до настоящего финала.

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