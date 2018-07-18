Россияне назвали лучших футболистов прошедшего ЧМ-2018

Российские футбольные болельщики назвали лучших игроков прошедшего чемпионата мира - 2018. Первые два места в рейтинге самых-самых у наших игроков. Капитан сборной России и по совместительству голкипер национальной команды Игорь Акинфеев набрал 19% голосов. И занял первое место. Его коллега по команде нападающий Артем Дзюба - 13%, сообщает сайт «360».

Следом расположились иностранные звезды. 5% опрошенных на сайте ВЦИОМ считают, что лучше других проявил себя капитан хорватской команды Лука Модрич. Недаром он привел свою сборную в финал чемпионата мира впервые в ее истории. 2% проголосовали за молодое дарование с французским паспортом Килиана Мбаппе. В этом году юноша получил первый в своей карьере Золотой кубок. Португальский гений футбола Криштиану Роналду может записать в свой актив лишь 1% голосов россиян. Обладатель пяти «Золотых мячей» хоть и не попал в медальный зачет, но все-таки успел блеснуть мастерством на турнире.