Эксперт спрогнозировал будущее российской сборной по футболу

Мастер спорта СССР тренер Сергей Кирьяков рассказал «Звезде» о самых захватывающих и неожиданных для него моментах ЧМ-2018.

«Прежде всего, мне запомнился вылет большого числа фаворитов на ранней стадии: не вышли из группы, как сборная Германии, или проиграли в 1/8 и не прошли дальше. И конечно, мне запомнилась игра сборной России и сборной Хорватии», - поделился он своими впечатлениями.

По мнению заслуженного мастера спорта, мундиаль - это не только футбол.

«Если брать нефутбольные моменты, то в историю войдут праздник на улицах, система VAR, которая постепенно становится частью футбола, это был первый опыт ее использования», - уверен Кирьяков.

Он согласился с высказыванием президента FIFA о том, что ЧМ в России - лучший в истории.

«Об этом уже говорят многие, и президент FIFA Инфантино подтвердил: чемпионат по футболу в России - лучший в истории. Думаю, что этому можно верить. Общался с зарубежными журналистами, функционерами FIFA, все в один голос говорят, что все здорово, прекрасно, почти без накладок, такого давно не было», - сказал Кирьяков.

Заслуженный мастер спорта рассказал и о том, что ожидает сборную России после такого успеха. Ведь раньше наших футболистов не воспринимали всерьез, а теперь с нами будут считаться. И на процессе подготовки команды это должно отразиться.

«Сможет ли наша сборная закрепить успех? Покажет время. Мы задали очень высокую планку, показав хороший уровень, при этом наша задача - этот уровень удержать, удержать результатами и хорошей игрой. Впереди матчи следующего турнира. Лига наций - эксперимент, честно говоря, пока не понимаю, что он дает, будут ли команды играть сильнейшими составами, или нет. Вопросов по турниру еще много», - поделился эксперт.

Кирьяков считает, что отличным показателем подготовленности нашей команды станут отборочные матчи на европейское первенство.