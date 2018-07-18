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Вице-президент РФС рассказал о самом важном результате ЧМ

Сергей Анохин
11:59 18.07.2018
Нас ждет настоящий футбольный бум
Вице-президент РФС рассказал о самом важном результате ЧМ
Фото: Elmar Kremser/ SVEN SIMON/ Globallok /

Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился со «Звездой» своими впечатлениями от прошедшего ЧМ-2018 и предсказал наплыв детей в футбольные школы.

«Самое большое воспоминание о чемпионате мира - в качестве шутки -  нога Акинфеева. Игорь - большой молодец», - похвалил вратаря сборной России эксперт.

Если же говорить серьезно, то он отметил организацию процесса, вовлеченность россиян в игру и конечно успех отечественной сборной.

«Запомнилась организация процесса, сколько появилось иностранцев на улицах. Молодежь наша была активно вовлечена в процесс. Отмечаем чемпионов мира французов, шикарную игру хорватов, и, безусловно, суперигру нашей сборной. Телевизионные рейтинги футбола очень радуют, высшее руководство страны теперь понимает, что футбол — это объединяющая глобальная сила, и сейчас, я уверен, будут приняты стратегически важные решения в развитии футбола и в использовании наследия ЧМ», - рассказал эксперт.

Он уверен, что теперь сделать чемпионат лучше, чем в России будет очень сложно. Вице-президент РФС отметил, что мировые первенства, которые прошли в Бразилии и ЮАР, практически ничего не принесли для развития футбола в этих странах. В случае России, убежден Анохин, такого не произойдет.

«Конечно, чемпионат мира в России - лучший в истории. Последние турниры в Южной Африке и Бразилии были проведены хуже. Плохие поля, стадионы, не использующиеся теперь. Да, для какого-то небольшого развития футбола в этих странах был дан толчок, но где та же самая сборная Южной Африки сейчас? Понятно, что Бразилия будет всегда, но даже там половина стадионов не работает. Футболисты играют в основном в Европе. Россия представила прекрасную организацию, прекрасное наследие, дали всем фору. Катару через четыре года будет сложно соперничать», - объяснил вице-президент РФС.

Отдельно Анохин отметил новые лица в отечественной сборной. Он убежден, что с приходом молодых игроков, команда заиграет совершенно по-новому.

«Уверен, нашей сборной удастся закрепить успех. Пришли игроки нового поколения, появились суперзвезды, такие как Головин, Черышев. Очень жаль, что заканчивается карьера Игнашевича, Самедова, Жиркова. Но ветеранов подпирают молодые ребята, их очень много, достаточно посмотреть, как Зобнин сейчас играл, скоро подойдут и Миранчуки, и Ташаев, и Чалов. Каждый год теперь будут появляться звезды, мы не станем бояться брать молодых ребят в составы, они себя показали не только на чемпионате России, но и на чемпионате мира», - сказал он.

Но, по мнению Анохина, главным результатом этого ЧМ станет интерес к футболу среди детей. Он выразил надежду, что после такого успеха наших футболистов, мальчишки потянутся в спортивные школы, и в россии вырастет новое поколоение звезд.

«При этом важнее всего, что мы получим огромное количество самых маленьких парней, желающих стать футболистами. 6-7-летние мальчишки уже в сентябре пойдут в футбольные школы. Есть и стадионы, и тренировочные поля по всей России. Нас ждет настоящий футбольный бум», - уверен вице-президент РФС.

ЧМ завершился 15 июля в Москве победой французской сборной.

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