Экс-тренер «Арсенала» напал на журналиста

Экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков напал на журналиста газеты «Спорт-Экспресс» Игоря Рабинера. Инцидент произошел из-за опубликованного сотрудником СМИ материала.

В частности, в статье Рабинер подверг критике Кирьякова. Бывший тренер «Арсенала» такой поступок не оценил и потребовал от журналиста извинений. Получив отказ, Кирьяков ударил Рабинера по лицу.

«Редакция «СЭ» считает поведение Кирьякова недопустимым. Мы готовы к любой цивилизованной дискуссии по поводу материалов, опубликованных в нашем издании, предоставляем трибуну самым разным людям из мира футбола, всегда давали слово и Кирьякову», - сообщается на официальном сайте газеты.

Сам же Рабинер отметил, что не намерен подавать заявление в полицию в связи с инцидентом, поскольку его «без того насыщенное время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на этого неадеквата».