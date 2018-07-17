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«Ювентус» рассказал подробности покупки Криштиану Роналду

Ян Брацкий
10:55 17.07.2018
Криштиану Роналду и руководство футбольного клуба «Ювентус» подписали контракт сроком на четыре года. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро. В Италии форвард будет получать 30 миллионов евро за сезон.
«Ювентус» рассказал подробности покупки Криштиану Роналду
Фото: Cristiano / Twitter

Спортивные функционеры туринского «Ювентуса» рассказали подробности переговоров по приобретению португальского футбольного нападающего Криштиану Роналду. Идея приобрести футбольного гения впервые пришла в головы руководства «Старой синьоры» после матча 1/4 финала Лиги чемпионов, передает Sky. Роналду, защищавший тогда цвета мадридского Реала, забил важнейший мяч ударом через себя, который, по сути, лишил туринцев шанса на продолжение борьбы.

Спортивный агент португальца отметил, что игрок высоко оценил внимание к себе со стороны болельщиков на домашнем стадионе итальянцев. Тогда же после продолжительных и непростых переговоров стороны приступили к подготовке трансфера.

«Это была уникальная возможность пригласить игрока, который признан лучшим в мире и выиграл больше всех трофеев», - заявили в администрации футбольного клуба.

Форвард перешел в стан «Ювентуса» неделю назад, однако был официально представлен только накануне, после прохождения медицинской комиссии. Нападающий уже получил футболку с седьмым номером, под которым его знают миллионы болельщиков по всему миру.

К слову, половину трансферной стоимости знаменитого игрока клуб уже вернул на продаже футболок с его фамилией. Только за первый день фанаты раскупили 520 тысяч экземпляров на общую сумму около 55 миллионов евро.  

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