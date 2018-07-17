Пять игроков сборной России вошли в топ-50 на ЧМ по футболу

Издание Sky Sports составило список 50 лучших игроков чемпионата мира по футболу. В рейтинге также оказались пять футболистов сборной России.

Лучшим среди россиян стал Артем Дзюба, который занял 18 место. Денис Черышев расположился на 25-м месте. Защитник Марио Фернандес оказался на 30-м месте. Александр Головин и Роман Зобнин заняли 32 и 42 место соответственно. Дзюба, Черышев и Фернандес даже обошли Лионеля Мессии, который занял 34 место.

По версии издания, лучшим игроком ЧМ-2018 по версии Sky Sports стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В тройку лидеров вошли бельгиец Эден Азар и бразилец Неймар. Четвертое место занял хорват Лука Модрич.

В десятку также вошли Киран Триппьер, Антуан Гризманн, Тибо Куртуа, Поль Погба, Кевин де Брюйне и Филиппе Коутиньо.

Издание также определило лучшего игрока в каждой сборной на прошедшем чемпионате мира. В сборной России им стал Артем Дзюба.

ЧМ-2018 завершился в Москве 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, которая обыграла Хорватию со счетом 4:2.