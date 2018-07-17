Черышев вошел в топ-5 главных открытий ЧМ-2018

В пятерке главных открытий чемпионата мира по футболу-2018 оказался полузащитник сборной России Денис Черышев. В перечень его включила Международная федерация футбола.

По данным сайта FIFA, в топ-5 главных открытий ЧМ-2018 также вошли англичанин Киран Триппьер, колумбиец Ерри Мина, а также японец Такаси Инуи и датчанин Каспер Шмейхель.

«После неудачной попытки закрепиться в мадридском "Реале" и череды травм в "Вильярреале" мундиаль стал ярчайшим периодом карьеры Черышева. Удар в четвертьфинале, поразивший ворота Хорватии, стал ярким тому подтверждением», - говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что голы Черышева и Дзюбы номинированы на звание лучших на ЧМ-2018.