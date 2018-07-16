Болельщики чествуют победителей ЧМ-2018 на родине во Франции

Футбольный карнавал, который шествовал по России в течение месяца, отправляется по планете. Самые яркие кадры, конечно, из Франции и Хорватии, где болельщики чествуют финалистов. Национальные сборные приветствуют сотни тысяч фанатов. На центральных площадях Парижа и Загреба - невероятная сплоченность и чувство гордости за своих.

Президент победившей Франции Эммануэль Макрон принял решение присвоить игрокам и главному тренеру высшую государственную награду - звание кавалеров ордена Почетного легиона.

Национальный флаг в небе над Парижем, десятки, а может, сотни тысяч людей на улицах города. На Елисейских полях яблоку упасть негде. От Триумфальной арки до площади Согласия - сплошная людская масса. Болельщики несколько часов ждут команду и вот, наконец, появляется долгожданный автобус.

В какой-то момент Елисейские поля затягивает густая пелена дыма от петард и файеров, становится невозможно разглядеть лица футболистов. Но и они радуются вместе с толпой.

В это время у входа в Елисейский дворец команду ожидает президентская чета. С Макроном футболисты хоть и виделись несколько часов назад в чемпионской раздевалке Лужников, но снова не прочь и обняться и поцеловаться.

Хорваты, тем временем, хоть и проиграли в финале, уступать по части праздника точно не собираются.

Лайнер со сборной сопровождают истребители, а на земле самолет как и в Париже встречают пожарным душем. Для каждого из четырех миллионов граждан Хорватии эти ребята - настоящие победители. На взлетную полосу болельщиков не пустили - иначе встречать футболистов пришла бы вся страна.