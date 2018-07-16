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Марадона взялся за белорусских футболистов

Ян Брацкий
18:34 16.07.2018
Диего Марадона, который следил за финалом мирового первенства в Москве, прибыл в Белоруссию.
Марадона взялся за белорусских футболистов
Фото: Andrew Surma / Glooballookpress

Диего Марадона теперь - председатель правления футбольного клуба «Динамо - Брест». Легендарный нападающий аргентинской сборной, который не раз пробивал защиту противника на поле, не смог преодолеть стену из поклонников по пути из аэропорта. Фанаты окружили машину, фотографировали гостя и просили автограф. Их можно понять: Марадона впервые в Бресте, да еще и в такой роли.

Его контракт рассчитан на три года, в течение которых чемпион мира 1986 года будет заниматься вопросами стратегического развития клуба. Что, видимо, должно вывести команду на новый, международный, уровень.

Пока же после 15 игр чемпионата Белоруссии команда занимает шестое место в турнирной таблице.  

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