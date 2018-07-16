Почему финал ЧМ стал худшим матчем для Франции

Заслуженный мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса тренер Александр Заваров считает, что победа Франции была абсолютно заслуженной.

«Случайно чемпионами мира не становятся, и я поздравляю сборную Франции с этим титулом. Они показывали во многих матчах хорошее качество игры, поэтому и выиграли», - рассказал эксперт «Звезде».

Что касается пенальти, Заваров уверен: это было справедливое решение судьи. К тому же, по его мнению, в видеоповторе четко видно, что хорват сыграл рукой.

«Я не судья, но так, на первый взгляд, пенальти при счете 1:1, конечно же, был. Рука у хорвата была сначала вверху, а потом, когда мяч полетел вниз, он просто подставил ее. Я думаю, пенальти был на 100%. Для сборной Франции хорошо, что есть видеоповторы и судья побежал смотреть, а вот для Хорватии это хуже, ведь судья поменял решение», - сказал эксперт.

Но, несмотря на победу, Заваров оценил этот матч как «самый худший» для Франции на всем ЧМ. И причина в том, что французы не оценили хорватов правильно.