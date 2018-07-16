Эксперт рассказал, в чем сборная Франции оказалась сильнее хорватов

Бронзовый призер чемпионата России - 1991 тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев в разговоре со «Звездой» оценил игру сборной Франции. По мнению эксперта, европейская сборная заслужила свою победу.

«Французы заслужили победу. Из семи игр, которые они провели на турнире, в шести одержали победу и еще раз сыграли вничью - чемпионский график. Теми моментами, которые у них были, воспользовались. Самая сбалансированная сборная на этом чемпионате: надежно играли в обороне и выбегали в быструю атаку», - рассказал Матвеев.

Однако засомневался тренер в назначенном пенальти. По его мнению, этот гол дестабилизировал хорватов, и от спешки они наделали ошибок.

«А вот пенальти в финале - это спорный момент, я вообще против всех этих видеоповторов, везде должен быть человеческий фактор, все-таки футбол - это игра, а когда он превращается в просмотры, это неправильно. Во всяком случае Тофика Бахрамова все до сих пор помнят, он принял неоднозначное решение в финале ЧМ-1966, похожий эпизод. Не будь пенальти, я думаю, что игра могла бы пойти по другому сценарию. Когда счет уже не в твою пользу, присутствует большой риск. При 1:1 хорваты могли гнуть свою линию, спокойно расшатывать оборону французов, а здесь началась спешка, в атаке получилось не все, чего хотели», - уверен он.

ЧМ-2018 завершился 15 июля в Москве. Чемпионами мира стали французы. Они обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.