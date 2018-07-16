Футболист Александр Головин может продолжить карьеру в Монако

Футбольный клуб «Монако» хочет приобрести полузащитника московских армейцев Александра Головина. Сумма предполагаемой сделки и решение самого футболиста пока не разглашаются. Ранее итальянская газета Tuttosport сообщила о желании россиянина продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», после того как туда перешел прославленный португалец Криштиану Роналду.

Впрочем, президент ЦСКА Евгений Гинер факт переговоров с туринцами не подтвердил, заявив, что итальянцы «торгуются сами с собой», отмечает РИА Новости.

Александр Головин проявил себя в матчах чемпионата мира - 2018. Он четыре раза выходил на поле, при этом отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт Александра с московскими армейцами рассчитан еще на три года. Рыночная стоимость игрока, согласно оценкам transfermarkt.com, составляет 18 миллионов евро.