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Россия, мы ошибались - как рухнули главные западные мифы о россиянах в ходе ЧМ-2018

Екатерина ГАБЕЛЬ
14:35 16.07.2018
Западная пресса сначала пугала своих болельщиков «угрюмыми русскими», потом начала внимательнее разглядывать Россию и, в конце концов, влюбилась в эту страну.
Россия, мы ошибались - как рухнули главные западные мифы о россиянах в ходе ЧМ-2018
Фото: Matteo Ciambelli/ ZUMAPRESS.com/ Globallook

Чемпионат мира по футболу завершился 15 июля в Москве. Это был грандиозный, захватывающий финал. Впервые с 1966 года в последней игре забили шесть мячей. А ведь изначально зарубежные СМИ убеждали своих граждан не ехать в «немытую Россию». Журналисты обещали, что каждый болельщик пройдет все девять кругов ада, где его будут ждать недружелюбные русские, агрессивные хулиганы и медведи на улицах.

За три года до начала чемпионата Россию обвинили в подкупе голосов и угрожали пересмотреть ее статус хозяйки мундиаля. Об этом говорилось в статье The Business Times. Автор, однако, настаивал на том, что Россия должна сохранить за собой право проведения чемпионата. Журналист был уверен, что ни одна страна не сможет принять у себя мировое первенство.

Еще до начала мундиаля британский Daily Express заявлял, что якобы российские и аргентинские болельщики планируют напасть на британских фанатов. Издание Znak предупреждало, что из городов, где матчи ЧМ проходить не будут, стягивают полицеских для усиления. «Города просто останутся беззащитными», - писал автор. Немецкое издание Stern обуликовало фейковую новость о том, что в России якобы массово убивают собак, чтобы очистить улицы перед наплывом болельщиков. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что фотография сделана вовсе не в России.

Уже после начала ЧМ австралийское издание The Conversation выпустило материал с заголовком «Насилие и хулиганство на ЧМ не видны, но это не значит, что их нет».

А потом риторика начала меняться. Сотни восторженных постов из социальных сетей, видимо, заставили официальные СМИ взглянуть на Россию под другим углом. «Изменит ли ЧМ мнение о России?» - уже несколько неуверенно задавали сами себе вопрос журналисты британской Guardian. «Болельщики удивлены мягкостью полицейских», да и вообще «Россия не так страшна», написали с разницей в один день журналисты Guardian. «В Ростове даже полицейские милые», - подтверждали слова своих коллег журналисты немецкого издания Stern.

«Кто мог подумать, что в России так круто?» - с таким философским вопросом обратились к читателям журналисты немецкого Stern.

Впечатлились  иностранцы и отдельными городами. «Казань могла бы принять не только ЧМ, но и Олимпиаду», - уверены корреспонденты Dagens Nyheter. Город еще не рай, но очень близок к этому, отмечается в статье. «Тут супер. Российские парни отличные, Москва красивая, и Волгоград тоже», - такие слова чешского болельщика приводит издание iROZHLAS. А журналистка вьетнамского издания The Zing искренне поразилась, что группа русских девушек в Петербурге была в состоянии поговорить с ней сразу на пяти языках, в том числе на корейском и китайском. «Что может быть лучше ночного поезда в Саранск?» - задает себе риторический вопрос японский спортивный обозреватель. Он был в восторге от атмосферы, которая царила по пути на очередной матч. Польские болельщики были поражены тем, что россияне готовы пожертвовать своим временем и помочь заблудившимся фанатам найти дорогу.

«Английские фанаты побратались с российскими ультрас» - и вот уже наши страшные хулиганы оказались дружелюбными и гостеприимными. Об этом написала все та же Guardian, которая изначально прочила своим болельщикам много проблем.

«Российское гостеприимство - не пустой звук» - с таким заголовком вышла статья во французском издании L'OBS. «Бойкот ЧМ провалился, а Путин добился потрясающих успехов» - уверено польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

А уже ближе к финалу этих восторженных отзывов стало еще больше. «США признали политическую победу России» - с таким заголовком вышел материал издания National Interest. Трамп назвал этот чемпилнат фантастическим, а президент FIFA Джанни Инфантино еще до окончания ЧМ признался в любви к России и назвал этот мундиаль лучшим в истории.

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