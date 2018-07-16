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Евгений Ловчев раскрыл секрет успеха сборной Франции на ЧМ-2018

Евгений Ловчев
13:01 16.07.2018
Финал удался, я сразу говорил, что Франция выиграет, так как у них разнообразнее атака
Евгений Ловчев раскрыл секрет успеха сборной Франции на ЧМ-2018
Фото: firoSebastian El-Saqqa

Заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев в беседе со «Звездой» оценил игру сборной Франции в финальном матче ЧМ-2018 с командой Хорватии.

«Я сказал еще перед чемпионатом, что французы станут чемпионами мира. Уже два года назад они были хороши. Они повзрослели и изменили внутреннее сознание на то, чтобы сыграть не красиво, а надежно. Поговорка "Самое красивое в игре - это счет" теперь про Францию, и тренер у них был надежным игроком, он это и привил. Конечно, финал с Бразилией был бы интереснее, но финал удался, я сразу говорил, что Франция выиграет, так как у них разнообразнее атака. По числу забитых мячей, конечно, нельзя было ожидать столько в финале. Удивило, что французы отдыхали больше на один день, но начали (матч - прим. ред.) какими-то заторможенными. Они передерживали мяч, и их накрывали хорваты. Они не могли выбить мяч со своей половины поля, но потихоньку втянули их в игру. Физическое состояние хорватов удивило, они нормально отбегали весь матч, но физически слабее. Хотя это спорт никто никому не отдает преимущество заранее. Но после чемпионата нового ничего нет, только строчка останется: Франция - второй раз чемпион мира», - отметил Ловчев.

Между тем заслуженный мастер спорта России также высоко оценил выступление российской команды на мундиале, которой впервые за многие годы удалось выйти в 1/4 финала чемпионата мира.

«Мы свое дело сделали - на пределе того, что могли. Я не верил в нашу команду и всегда говорил, что команда играет в силу своих игроков. После первого матча наши ребята стали увереннее, поверили, что мы умеем играть в футбол. То, что мы дошли до 1/4 финала, - это и для чемпионата здорово, и для атмосферы здорово, и для развития футбола в стране. Я видел много чемпионатов мира, но на нашем аура была просто уникальной», - заключил эксперт.

Напомним, триумфаторами первенства, финальный матч которого прошел накануне в Москве, стала французская сборная. Со счетом 4:2 она обыграла команду Хорватии и во второй раз в своей истории победила на чемпионате мира.

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