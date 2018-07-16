Мы будем скучать - британские СМИ признались в любви к России

Для того чтобы получить звание лучшего ЧМ в истории, этому мундиалю в России нужен был захватывающий финал. И мы его получили, пишет издание The Daily Telegraph.

«Мы будем скучать по этому чемпионату мира как ни по какому другому», - отмечает автор статьи.

По его мнению, это было «искренне, безумно и сильно». Французы совершенно заслуженно взяли главный трофей мундиаля на следующий день после национального праздника взятия Бастилии.

А до того, как вратарь сборной Франции поднял Кубок мира над головой, в этом финале было все. И настоящая буря в небе над Москвой, и сумасшедший гол от новой мировой звезды футбола, и нелепая ошибка вратаря.

Последний раз столько же голов в финале забили, как отмечает издание, в 1966 году. Тогда в последнем матче встретились сборные Англии и ФРГ. В этом году, правда, англичанам не повезло, хотя они были очень близки к финалу.

Отметило издание и игру сборной Хорватии. Несмотря на проигрыш в финале, балканцы показали красивую игру. Почти во всех матчах на выбывание Хорватия играла в дополнительное время и дважды прошла через серию пенальти. Фактически балканская команда сыграла на один матч больше по времени.

И тем не менее, как отмечает автор статьи, хорваты продемонстрировали удивительные запасы стойкости и мужества.