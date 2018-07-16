Эксперт оценил игру сборной Франции

Главный тренер «Пюника» Андрей Талалаев в разговоре со «Звездой» поделился своими впечатлениями от прошедшего ЧМ-2018. Он уверен, что Франция вполне заслуженно выиграла Кубок мира.

«Франция стала чемпионом мира у нас в стране. И это было празднично. Вспомните, когда такой финал был столь зрелищным и результативным. Очень понравился матч всем и турнир в целом. И сборная России порадовала также всех, кто смотрел. Франция победила абсолютно заслуженно. Уже с 1/4 финала было понятно, что французы - главные претенденты на победу», - рассказал спортсмен.

Талалаев объяснил такой успех сборной Франции прекрасной сыгранностью команды и сильными игроками на всех линиях.

«Ну а у хорватов у ворот создавалось слишком много моментов по ходу плей-офф. Франция наиболее прагматичная и сыгранная команда. У французов в каждой линии были футболисты, которые являются топовыми звездами - Гризманн, Погба, оба центральных защитника, ну, кроме Льориса, и нелепый гол тому подтверждение! Но теперь и он чемпион мира - поздравим его», - объяснил спортсмен.

Не обошел вниманием спортсмен и другого фаворита - сборную Бельгии. Талалаев уверен, что третье место - это результат пробелов в тактике игры.

«Многие болельщики ждали на турнире именно такую Бельгию, которую мы увидели. Потому что такой футбол дарит радость людям. Баланс в игре в атаке у них, конечно, перекошен, их соперники имели шансы забить, и поэтому бельгийцы заняли только третье место. Бельгия - самая зрелищная команда в атаке для меня!» - поделился он своими впечатлениями.

Талалаев выделил и нескольких игроков, которые запомнились ему на этом чемпионате.

«По персоналиям, конечно, Мбаппе открытие для всех - он потихонечку растет, и с каждым матчем, турниром, чемпионатом видно: это будет абсолютно топ-нападающий. Что касается Кейна - он к концовке подустал и играл не так ярко. Молодых футболистов не так много засветилось на турнире, и хорошо, что в эту когорту молодых попал наш Головин», - рассказал он.

ЧМ-2018 завершился 15 июля в Москве. Чемпионом мира стала сборная Франции.