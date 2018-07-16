Путин рассказал о десятках миллионов безуспешных кибератак во время ЧМ-2018

Около 25 миллионов кибератак и других преступных воздействий на информационную инфраструктуру РФ пресекли российские спецслужбы во время проведения ЧМ-2018 по футболу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с представителями штаба по обеспечению безопасности соревнования.

Глава государства поблагодарил сотрудников российских и иностранных спецслужб, отметив, что порядок на футбольном первенстве обеспечивали 126 представителей 55 спецслужб и правоохранительных структур из 34 стран.

По словам Путина, гости чемпионата мира чувствовали себя в безопасности в РФ, а сами российские граждане, как и иностранцы, не сталкивались с излишними ограничениями и могли «спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране».

Ранее сообщалось, что французские болельщики с размахом отметили триумф национальной сборной на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу, который проходил в России, завершился 15 июля. Победу в первенстве одержала сборная Франции, победив в финальном матче команду Хорватии.