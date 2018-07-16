Вновь взяли Москву: французы с размахом отметили триумф национальной сборной на ЧМ-2018

Когда французской сборной удалось осуществить «наполеоновские планы», радость болельщиков Пятой республики просто зашкаливала. Описать словами происходящее в фан-зоне трудно.

Ликованию французов в Москве не помешал даже сильный дождь, пошедший во время награждения. Болельщики расходились, не скрывая своего восторга.

«Это просто фантастика. Мы победили так красиво. Москва и Россия прекрасны! Организация на высоте, лучше и быть не может! Спасибо! Это победа как для Франции, так и для России!» - рассказал болельщик французской команды.

Отмечать чемпионство болельщики Пятой республики предпочли пусть и в Москве, но на своей территории. Празднование победы французской сборной с газона «Лужников» переместилось на лужайку французского посольства в Москве.

Пройти сюда можно было только по паспорту гражданина Франции, но для прессы сделали исключение. И здесь все, кто поддерживал национальную сборную на протяжении всего чемпионата, могли есть, пить и танцевать до самого утра.

По большим экранам болельщики следили, как отмечают эту победу на родине, и шутили, что им вновь удалось взять Москву, на этот раз мирно.

Но, конечно, главным местом ликования стал Париж. На Елисейских полях было не протолкнуться от желающих отпраздновать победу. В том, что их сборная станет чемпионами мира, французы, похоже, не сомневались.

Вскоре после победы на Триумфальную арку спроецировали герб команды уже со второй чемпионской звездой. А по социальным сетям разлетелась фотография целующего кубок Антуанна Гризманна, одетого уже в новую чемпионскую форму.

Загреб, несмотря на поражение в финале, также гулял до утра. Ведь серебряные медали чемпионата мира - это лучший результат в истории Хорватии. На площади Елачича всю ночь было светло, как днем. Ликующие болельщики сожгли несколько тонн пиротехники.

Такое же настроение царило и в Москве на главной фанатской улице чемпионата - Никольской.

Праздник футбола закончился. Все, кто был к нему причастен, не скупились на слова любви в адрес России и россиян и благодарили за лучший чемпионат мира в истории турнира.