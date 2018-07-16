Футболисты сборной Франции прервали пресс-конференцию после финала ЧМ-2018

Игроки сборной Франции сорвали пресс-конференцию главного тренера команды Дидье Дешама. Они ворвались на мероприятие и отпраздновали победу на ЧМ-2018 шампанским, песнями и танцами.

Главный тренер сборной Франции пришел на послематчевую пресс-конференцию. Дешаму вручили памятную нашивку, после чего ворвались его подопечные. Спортсмены стали кричать «Дешам!» и «Франция!», при этом разбрызгивая шампанское на своего тренера, журналистов и сотрудников зала для пресс-конференции.

Позже игроки исполнили танец,поблагодарили всех и вышли из зала.

В воскресенье сборная Франции обыграла команду Хорватии в финале ЧМ-2018 со счетом 4:2. Французы во второй раз стали чемпионами мира.