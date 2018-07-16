Британский министр покинул свой пост из-за скандала с перепиской

Британский министр по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитс подал в отставку из-за секс скандала. Его переписка интимного характера попала в СМИ. Об этом сообщило The Mirror.

В распоряжении британского таблоида оказались сообщения министра, которые он отправлял двум знакомым женщинам. Гриффитс предлагал им деньги в обмен на откровенные фотографии и видео и настаивал на встречах.

Министр принял решение покинуть пост еще до публикаций компромата.

Гриффитс сообщил, что ему стыдно за свое поведение, которое причинило «невыразимые страдания» его жене и семье. Также он извинился перед премьер-министром страны Терезой Мэй и правительством.

Быший министр заявил, что нуждается в профессиональной помощи, чтобы такие ситуации больше не повторялись.