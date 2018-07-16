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Тренер сборной Хорватии по футболу пожаловался на судейство во время финального матча ЧМ-2018

Екатерина Масло
00:29 16.07.2018
По мнению тренера, пенальти, назначенный в ворота Хорватии, в играх такого уровня не назначается.
Тренер сборной Хорватии по футболу пожаловался на судейство во время финального матча ЧМ-2018
Фото: Christian Charisius / dpa / Globallookpress

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич на пресс-конференции после финала чемпионата мира против Франции посетовал на судейство во время матча. По его мнению, пенальти, который был назначен в ворота его команды, в играх такого уровня не назначается.

Также хорватский тренер поздравил сборную Франции.

Он отметил, что его команда играла действительно хорошо первые 20 минут, но позже состоялся автогол, а потом – пенальти.

«В финале чемпионата мира по футболу такие пенальти не назначаются, но это ни в коей мере не принижает победу Франции», - заявил Далич.

Тренер добавил, что это был лучший матч хорватской сборной на турнире, но были ошибки, которые нельзя допускать.

Он призвал не воспринимать его слова как «что-то плохое об арбитре» и подчеркнул, что это только его мысль, и этот судья поступил  со своей стороны честно и справедливо.

Ранее сборная Франции одолела команду Хорватии в финальной игре ЧМ-2018 со счетом 4:2. Матч прошел в московских «Лужниках».

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