Конор Макгрегор встретился с Путиным на финале ЧМ-2018
«Мои поздравления с великолепной организацией чемпионата мира. Россия, вперед!» - написал легендарный боец UFC в Instagram.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор поблагодарил Россию за организацию ЧМ – 2018.
Сегодня в ложе для почетных гостей московского стадиона «Лужники» он наблюдал за игрой Франции и Хорватии в заключительном матче мундиаля.
Макгрегор встретился с президентом России Владимиром Путиным и опубликовал совместную с ним фотографию в своем Instagram.
«Мои поздравления с великолепной организацией чемпионата мира. Россия, вперед!» - написал боец в социальной сети.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира – 2018, который проходил сегодня на московском стадионе «Лужники», подопечные Дидье Дешама обыграли хорватов со счетом 4:2.