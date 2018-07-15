Конор Макгрегор встретился с Путиным на финале ЧМ-2018

Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор поблагодарил Россию за организацию ЧМ – 2018.

Сегодня в ложе для почетных гостей московского стадиона «Лужники» он наблюдал за игрой Франции и Хорватии в заключительном матче мундиаля.

Макгрегор встретился с президентом России Владимиром Путиным и опубликовал совместную с ним фотографию в своем Instagram.

«Мои поздравления с великолепной организацией чемпионата мира. Россия, вперед!» - написал боец в социальной сети.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира – 2018, который проходил сегодня на московском стадионе «Лужники», подопечные Дидье Дешама обыграли хорватов со счетом 4:2.