На улицы Парижа вышли сотни тысяч ликующих людей: видео

Франция стала чемпионом мира по футболу, одержав впечатляющую победу над сборной Хорватии в финале ЧМ-2018. Это вызвало ликование в Париже – сотни тысяч французов празднуют победу на улицах города.

Огромные толпы с национальными флагами окружили Триумфальную арку, заполонили районы рядом с фан-зоной около Эйфелевой башни и центральные улицы Парижа. Судя по накалу ликования, Франция будет праздновать победу до утра.

Scenes in Paris at the Eiffel Tower as France won the World Cup! pic.twitter.com/CBHZkX8Mzs