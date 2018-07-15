На улицы Парижа вышли сотни тысяч ликующих людей: видео
Франция стала чемпионом мира по футболу, одержав впечатляющую победу над сборной Хорватии в финале ЧМ-2018. Это вызвало ликование в Париже – сотни тысяч французов празднуют победу на улицах города.
Paris right now after France win #WorldCupFinal 🏆🎉#frapic.twitter.com/dcSq1nKIGH#PSG #french #campionidelmondo #CoupeDuMonde2018 #ViveLaFrance #AllezLesBleus #LesBleus #mbappe #pogba #FRACRO #worldcup #WorldCup2018 #FranciaCroazia #follo4follo #folloMe #Deschamps #Russia2018— AlexCam (@followalexcam) 15 июля 2018 г.
Огромные толпы с национальными флагами окружили Триумфальную арку, заполонили районы рядом с фан-зоной около Эйфелевой башни и центральные улицы Парижа. Судя по накалу ликования, Франция будет праздновать победу до утра.
Scenes in Paris at the Eiffel Tower as France won the World Cup! pic.twitter.com/CBHZkX8Mzs— Football Stands (@TheFootyStands) 15 июля 2018 г.
Финальная встреча ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники» завершилась со счетом 4:2. Президент Франции Эммануэль Макрон, поняв, что его страна стала чемпионом мира, не сдержал эмоций и изобразил победный танец на столе.
В последний раз французская сборная забрала золото на ЧМ-1998, в так называемую «золотую эпоху Зидана». Хорваты получили второе место, что тоже является историческим результатом для национальной сборной.