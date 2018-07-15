На улицы Парижа вышли сотни тысяч ликующих людей: видео

Франция стала чемпионом мира по футболу, одержав впечатляющую победу над сборной Хорватии в финале ЧМ-2018. Это вызвало ликование в Париже – сотни тысяч французов празднуют победу на улицах города.

Огромные толпы с национальными флагами окружили Триумфальную арку, заполонили районы рядом с фан-зоной около Эйфелевой башни и центральные улицы Парижа. Судя по накалу ликования, Франция будет праздновать победу до утра.

Scenes in Paris at the Eiffel Tower as France won the World Cup! pic.twitter.com/CBHZkX8Mzs — Football Stands (@TheFootyStands) 15 июля 2018 г.

Финальная встреча ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники» завершилась со счетом 4:2. Президент Франции Эммануэль Макрон, поняв, что его страна стала чемпионом мира, не сдержал эмоций и изобразил победный танец на столе.

В последний раз французская сборная забрала золото на ЧМ-1998, в так называемую «золотую эпоху Зидана». Хорваты получили второе место, что тоже является историческим результатом для национальной сборной.