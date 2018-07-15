«Золотой мяч»: Лука Модрич стал лучшим футболистом ЧМ-2018

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком завершившегося Чемпионата мира по футболу в России. Он получил престижную награду «Золотой мяч» от Международной футбольной ассоциации.

Вторым лучшим футболистом стал полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, который забил три мяча за шесть игр. Обладателем «Бронзового мяча» признали другого участника финала ЧМ-2018 – представителя сборной Франции Антуана Гризманна.

Сборная Франции во второй раз за всю свою историю стала чемпионом мира по футболу. Финальная встреча ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники» завершилась со счетом 4:2.

В последний раз французская сборная забрала золото на ЧМ-1998, в так называемую «золотую эпоху Зидана». Хорваты получили второе место, что тоже является историческим результатом для национальной сборной.