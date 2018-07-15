Путин: для иностранцев с паспортом болельщика в России весь год будет безвизовый режим

Иностранные гости Чемпионата мира по футболу-2018 смогут пользоваться безвизовым режимом в России до конца года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента, обладатели Fan ID смогут многократно посещать Россию без всяких ограничений до конца текущего года. Путин выразил надежду, что гости из других стран воспользуются возможностью и еще не раз посетят Россию вместе с родными и друзьями.

«Я думаю, мы для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент оформленные паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года. Многократный, и повторяю, безвизовый режим», - цитирует президента РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу-2018 в России завершился 15 июля победой сборной Франции над сборной Хорватии. По мнению практически всех участников и наблюдателей турнира, от президента США Дональда Трампа до главы FIFA Джанни Инфантино, ЧМ-2018 вышел фантастически успешным.