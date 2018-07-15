Трамп поздравил Россию с проведением «поистине великого Чемпионата»

Президент США Дональд Трамп поздравил Российскую Федерацию с проведением «одного из лучших чемпионатов в истории». Свои поздравления американский лидер разместил на личной странице в Twitter.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2018 г.

«Поздравляю Францию, которая показала экстраординарный футбол, выиграв Чемпионат мира по футболу-2018. Поздравляю президента Путина и Россию за проведения поистине великого Чемпионата – одного из лучших!», - написал американский президент.

Пятнадцатого июля прошла финальная игра Чемпионата мира по футболу-2018. На московском стадионе «Лужники» сразились сборные Хорватии и Франции. Французы одержали победу со счетом 4:2, став чемпионами мира второй раз за всю историю. Хорваты заслужили серебро, что также является историческим результатом для национальной сборной.