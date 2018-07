Трамп поздравил Россию с проведением «поистине великого Чемпионата»

Президент США Дональд Трамп поздравил Российскую Федерацию с проведением «одного из лучших чемпионатов в истории». Свои поздравления американский лидер разместил на личной странице в Twitter.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever!