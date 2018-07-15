Искрометный финал: Франция разгромила Хорватию и стала чемпионом мира по футболу

На московском стадионе «Лужники» прошел главный матч ЧМ-2018. Сборные Хорватии и Франции сошлись на поле в борьбе за звание чемпиона мира по футболу. Финальная игра закончилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

Первый мяч в свои ворота пропустили хорваты. После опасной подачи Антуана Гризманна нападающий Марио Манджукич оформил автогол на 18-й минуте. Однако уже через десять минут интрига стала выше – Иван Перишич сравнял счет до 1:1.

Однако французы смогли вновь получить преимущество еще до окончания первого тайма. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти за игру рукой, и Антуан Гризманн переиграл вратаря хорватов Даниэля Субашича, доведя счет до 2:1.

Во втором тайме Поль Погба закрепил преимущество, забив третий французский гол на 59-й минуте. И уже на 65-й минуту Киллиан Мбаппе довел счет до разгромных 4:1.

Однако сюрпризы на этом не закончились. Марио Манджукич забил неожиданный гол, доведя счет до 4:2. Юмтити сыграл назад на Льориса, который пытался уйти от прессинга Манджукича. Однако хорватский футболист не поддался и забил мяч в пустые ворота.

Тем не менее, отыграться сборной Хорватии не удалось. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу Франции, которая увезет из Москвы золотой Кубок чемпиона мира по футболу. В награждении примет личное участие президент России Владимир Путин.