Хорватские и французские фанаты кричат «Россия!»: видео
Гости мундиаля, поднимаясь по эскалатору, благодарят Россию за прекрасно организованный чемпионат.
Видео: Dmitriy Zelenov/ Twitter
Сотни французских и хорватских болельщиков заполонили московское метро. Они держат в руках национальные флаги и другую атрибутику.
Французы хором распевают «Марсельезу», хорваты отвечают им гимном своей страны. Поднимаясь по эскалатору станции метро «Спортивная», болельщики объединяются и вместе скандируют «Россия!», сообщается в Twitter.
В Москве на стадионе «Лужники» 15 июля проходит финальный матч чемпионата мира – 2018. между сборными Франции и Хорватии. Игра началась в 18:00 по московскому времени.