Хорватские и французские фанаты кричат «Россия!»: видео

Сотни французских и хорватских болельщиков заполонили московское метро. Они держат в руках национальные флаги и другую атрибутику.

Французы хором распевают «Марсельезу», хорваты отвечают им гимном своей страны. Поднимаясь по эскалатору станции метро «Спортивная», болельщики объединяются и вместе скандируют «Россия!», сообщается в Twitter.

В Москве на стадионе «Лужники» 15 июля проходит финальный матч чемпионата мира – 2018. между сборными Франции и Хорватии. Игра началась в 18:00 по московскому времени.