Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке циклоспороза в США

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян, планирующих поездку в США, о вспышке циклоспороза в штатах Иллинойс и Айова.

Источниками опасного заболевания являются некачественные салаты в сети ресторанов McDonald's. Как сообщает Роспотребнадзор на своем сайте, всего было зарегистрировано более 100 случаев заболевания.

Надзорное ведомство просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Циклоспороз – паразитарное заболевание, поражающее тонкий кишечник.