Финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия проходит в «Лужниках»

На московском стадионе «Лужники» стартовал финальный матч мирового первенства по футболу, в котором встречаются сборные Франции и Хорватии. Игра началась в 18:00 по московскому времени.

Дидье Дешам с первых минут выпустил на поле Павара, Варана, Умтити, Погба, Гризманна, Жиру, Мбаппе, Канте, Матюиди и Эрнандеса, место в воротах занял Льорис.

Златко Далич выбрал в качестве игроков основы Врсалько, Стринича, Перишича, Ловрена, Ракитича, Модрича, Брозовича, Манджукича, Ребича и Виду, в «рамке» сыграет Субашич.

Бронзовый призер ЧМ-2018 определился накануне - им стала Бельгия, обыгравшая Англию со счетом 2:0 за счет точных ударов Менье и Азара.

ЧМ-2022 состоится в Катаре. Это будет первое мировое футбольное первенство в истории, которое пройдет зимой из-за сильной жары в летнее время в этой стране.