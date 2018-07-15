Президент Хорватии подарила Путину футбольную майку: видео

Президент России Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович провели переговоры. Перед их началом лидеры преподнесли друг другу подарки.

Путин вручил своей хорватской коллеге букет цветов. Грабар-Китарович в ответ преподнесла президенту тематический подарок - футбольную майку сборной Хорватии с нанесенным на нее именем Putin.

Ранее Колинда Грабар-Китарович обратилась на русском языке к российским болельщикам. Президент поблагодарила за теплый прием и поддержку, назвав россиян «прекрасными хозяевами». Грабар-Китарович также попросила жителей России поддержать сборную Хорватии в финальной игре чемпионата.

Последний и самый важный матч ЧМ-2018 состоится на московском стадионе «Лужники» сегодня, 15 июля, в 18:00. Сборные Хорватии и Франции встретятся на поле, чтобы выявить чемпиона мира по футболу.