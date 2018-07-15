Опубликованы составы на финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия

Стали известны стартовые составы на финальный матч чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».

Как сообщается на сайте FIFA, у французов с первых минут выйдут Льорис, Павар, Варан, Умтити, Погба, Гризманн, Жиру, Мбаппе, Канте, Матюиди, Эрнандеc.

У Хорватии в стартовом составе выйдут: Субашич, Врсалько, Стринич, Перишич, Ловрен, Ракитич, Модрич, Брозович, Манджукич, Ребич и Вида.

Накануне в матче за третье место бронзовые награды мундиаля выиграла команда Бельгии. Подопечные Роберто Мартинеса забили в ворота англичан два мяча - отличились Томас Менье и Эден Азар.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре. Это будет первое первенство в истории, которое состоится зимой.