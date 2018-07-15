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Моуринью дал прогноз на финал ЧМ-2018

Вадим Синицын
15:02 15.07.2018
Успех хорватам может принести именно та футбольная идентичность, которую они уже успели ярко продемонстрировать в течение чемпионата.
Фото: Rodolfo Buhrer / ZUMAPRESS / Globallookpress

Главный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на исход финала ЧМ-2018 и поделился своим мнением о будущем российского футбола. Свое видение ситуации тренер изложил в интервью RT.

По мнению тренера, сборной Хорватии не стоит изобретать новый стиль игры в матче против Франции. Успех хорватам может принести именно та футбольная идентичность, которую они уже успели ярко продемонстрировать в течение чемпионата.

Французам же для победы придется выделить отдельно игрока, который будет держать Луку Модрича, уверен Моуринью. Хорватский полузащитник - очень умный футболист, который быстро считывает все происходящее на поле. Тем не менее, «опекать» его одного и при этом не забывать про остальных хорватских игроков будет очень сложно.

Моуринью высоко оценил выступление российской сборной на ЧМ-2018. Тренер отметил, что игра с Испанией кардинально изменила восприятие команды - люди поняли, что россияне способны на все.

«В начале турнира очень многие были скептически настроены по поводу выступления команды, однако я был уверен, что подопечные Станислава Черчесова выйдут из группы. И они это сделали. Им удалось создать подходящую атмосферу в команде, должным образом настраиваться на каждую встречу, бороться до конца», - отметил Моуринью.

В четвертьфинале сборная России продемонстрировала свою страну в лучшем виде, показала потенциал и покинула турнир с высокой поднятой головой, подчеркнул тренер. Моуринью выразил уверенность, что все это изменит будущее футбола в России.

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