Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу

Президент России Владимир Путин передал эстафету страны-хозяйки ЧМ по футболу Катару. Эта страна будет у себя принимать следующий чемпионат в 2022 году.

В торжественной церемонии приняли участие президент FIFA Джанни Инфантино и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Путин в качестве эстафетной палочки передал эмиру Катара футбольный мяч, которым сегодня, 15 июля, сборные Франции и Хорватии сыграют в финале ЧМ-2018.

Президент России отметил, что страна гордится тем, что удалось сделать для любителей футбола.

Чемпионат мира по футболу в России, который уже назвали лучшим в истории, завершается. Финальный матч начнется в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве.