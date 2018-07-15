Вы прекрасные: президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила Россию за теплый прием.

Видеообращение опубликовано на ее официальной странице в социальной сети Facebook.

«Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева», - сказала президент Хорватии.

Также Грабар-Китарович призвала жителей России болеть за сборную Хорватии в финале ЧМ-2018 и радоваться вместе.

В финале чемпионата мира сыграют национальные команды Хорватии и Франции. Матч состоится сегодня, 15 июля, в 18:00 на стадионе «Лужники» в Москве.