Экс-защитник сборной Англии поможет трансферу Дзюбы в английскую премьер-лигу

Экс-защитник английской сборной Рио Фердинанд прокомментировал игру форварда российской команды Артема Дзюбы.

Футболист заявил, что в игре Дзюба ему очень понравился, и если бы Фердинанд тренировал какую-нибудь команду, то присмотрелся бы к российскому спортсмену.

«Против него очень сложно играть, он физически силен. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен», - отметил бывший защитник сборной Англии в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Фердинанда, если бы Дзюба попал в подходящую команду английской премьер-лиги, то легко бы мог стать там звездой.