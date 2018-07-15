Экс-защитник сборной Англии поможет трансферу Дзюбы в английскую премьер-лигу
«Дзюба - хороший выбор для многих команд в Англии», - заявил экс-защитник английской сборной Рио Фердинанд.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Экс-защитник английской сборной Рио Фердинанд прокомментировал игру форварда российской команды Артема Дзюбы.
Футболист заявил, что в игре Дзюба ему очень понравился, и если бы Фердинанд тренировал какую-нибудь команду, то присмотрелся бы к российскому спортсмену.
«Против него очень сложно играть, он физически силен. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен», - отметил бывший защитник сборной Англии в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Фердинанда, если бы Дзюба попал в подходящую команду английской премьер-лиги, то легко бы мог стать там звездой.
«Какая у него стоимость? €10 млн? Позвоните мне, я ему помогу хорошо устроиться. Дзюба - хороший выбор для многих команд в Англии», - добавил он.