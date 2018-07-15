Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» дал важный совет Акинфееву

Голкиперу сборной России Игорю Акинфееву стоит попробовать свои силы в одном из европейских клубов, пока еще не поздно. Такой совет ему дал легендарный вратарь английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар.

«Переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков», - сказао он в интервью «Ленте.ру».

Ван дер Сар добавил, что Акинфееву давно стоило перебраться в Европу, но закрепиться там у россиянина есть шансы и сейчас.

«Я перешел из "Фулхэма" в "Манчестер Юнайтед" только в 34 года», - напомнил он.

Игорь Акинфеев стал одним из самых эффективных игроков сборной России на ЧМ-2018, где подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала. Это самый успешный результат национальной команды в истории мировых первенств.