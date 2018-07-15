Главы МВД Франции и Хорватии заключили пари перед финалом ЧМ-2018

Министры внутренних дел Франции и Хорватии Жерар Колон и Давор Божинович поспорили, чья национальная команда станет чемпионом мира по футболу.

«Мы поспорили с главой МВД Хорватии относительно результата матча. Теперь тот министр, сборная страны которого станет победителем ЧМ-2018, должен будет угостить другого в ресторане обедом», - сказал Колон, сообщает ТАСС со ссылкой на CNews.

Министр внутренних дел Франции выразил уверенность, что его сборная одержит победу в матче с хорватами со счетом 2:0.

Решающий матч ЧМ-2018 состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».