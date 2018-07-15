Финал ЧМ-2018 покажут в московском метро в прямом эфире
В главном матче мирового первенства сыграют сборные Хорватии и Франции. Встреча пройдет в «Лужниках».
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Финал чемпионата мира по футболу будет показан в московском метрополитене в прямом эфире. Об этом сообщил первый замглавы подземки Роман Латыпов.
«Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами», - сказал он.
Как уточняет SportBox, в общей сложности игру за первое место станут транслировать в 1896 вагонах на 8720 экранах.
В финале ЧМ-2018 сыграют сборные Хорватии и Франции. Игра начнется в 18:00 мск на московском стадионе «Лужники».