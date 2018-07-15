Теннисист сорвал аплодисменты на Уимблдоне, спародировав Неймара: видео

Шведский теннисист и тренер Йонас Бьоркман повторил движения бразильского футболиста Неймара во время матча парного разряда на Уимблдоне.

В ходе игры мяч попал спортсмену в спину, на что тот сначала не обратил внимания, однако позже упал на землю и начал кататься по газону, изображая невероятную боль от полученной травмы и, таким образом, пародируя движения Неймара.

Все присутствующие на поле и на трибунах по достоинству оценили шутку, кто-то даже решил присоединится к спектаклю. Так, соперник Бьоркмана Мансур Бахрами тотчас же перелез через сетку, принялся звать медиков и даже изобразил, как делает искусственное дыхание.

Через некоторое время «спектакль» закончился, и матч был продолжен.

На ЧМ-2018 форвард сборной Бразилии стал объектом насмешек после уличения в многочисленных симуляциях на поле. Звезда Голливуда Уилл Смит назвал Неймара «отличным актером», а португальские спасатели сравнили ложные вызовы с симуляциями бразильского спортсмена.